Novo 'garçom' do Santos, Ângelo comemora parceria de sucesso com Marcos Leonardo

04/11/2022 | 15:27



O jovem Ângelo vem recebendo elogios ao longo do ano pelos treinadores do Santos por sua habilidade e ousadia diante dos marcadores. O argentino Fabián Bustos sempre falava que o menino ia brilhar no clube, apesar de receio em lançá-lo precocemente. Lisca também não ousou escalá-lo desde o início e coube a Orlando Ribeiro investir no camisa 11, que se tornou o grande garçom do grupo e festeja a "duplinha" de sucesso com Marcos Leonardo.

Ângelo iniciou a partida contra o Athletico-PR, vencida por 2 a 0, e desde então vem sendo um dos diferenciais do ataque santista. São oito jogos desde a primeira oportunidade como titular com Orlando Ribeiro e oito assistências, cinco delas para o centroavante - as duas últimas na importante vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-GO, fora de casa.

"Distribuir assistências sempre foi meu ponto forte, assim como o um contra um também é uma das minhas especialidades. Tudo sempre em prol de ajudar o Santos, então fico feliz pelas duas assistências e principalmente pela vitória. Agora é seguir em frente, pois que temos mais jogos importantes para buscarmos o nosso objetivo, que é classificar para a Libertadores", afirma, confiante, Ângelo.

Depois de passar um momento ruim pela falta de gols, Marcos Leonardo desencantou justamente pela evolução de Ângelo, definindo a parceria como "excepcional". O camisa 11 também ressalta o crescimento da parceria e espera seguir dando gols para o amigo, que também é parceiro de dança e coreografias nas comemorações.

"A duplinha está sempre on. Sempre tento buscar ajudar meus companheiros e Léo (Marcos Leonardo) é um cara que sabe fazer muitos gols, então uma coisa leva a outra", observa. "Eu fui feliz em encontrar ele ali dentro da área. A gente já tinha combinado essa bola e é uma das nossas especialidades. Mas fico feliz de poder ajudar ele e ajudar os Santos com mais duas assistências", completa Ângelo, lembrando do lance decisivo no final da partida diante dos goianos, que selou o 3 a 2.

Neste sábado, o Santos recebe o não menos desesperado Avaí na Arena Barueri e espera que sua dupla dinâmica volte a brilhar para a equipe garantir matematicamente a vaga na Copa sul-americana.