Keanu Reeves revela que ficou chocado ao ser mencionado em autobiografia de Matthew Perry

04/11/2022 | 15:11



Eita! Matthew Perry lançou uma autobiografia revelando diversos acontecimentos de sua vida - e fazendo alguns desabafos no caminho. Além de falar sobre suas amizades, vício em drogas, e sobre relacionamentos, o ator também divagou sobre a morte de alguns amigos e colegas de profissão, como River Phoenix, irmão de Joaquin Phoenix.

O problema - e a polêmica - dos comentários foi que o intérprete de Chandler Bing deu a entender que ficou indignado com a morte dos amigos, e que Keanu Reeves continuava vivo.

- River era um homem bonito por dentro e por fora ? lindo demais para este mundo, no fim. Parece que sempre são os caras realmente talentosos que caem. Por que pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda anda entre nós?

Errou!

Como a internet não perdoa, o comentário de Matthew viralizou e chegou aos ouvidos do ator de Matrix. Segundo a revista US Weekly, Keanu teria ficado chocado com a menção.

- Keanu achou que os comentários vieram do nada.

Com tantas críticas, o astro de Friends teve que se desculpar:

Na verdade, sou um grande fã de Keanu. Acabei escolhendo um nome aleatório; foi um erro meu. Peço desculpas. Eu deveria ter usado meu próprio nome em vez disso, explicou através de um comunicado.