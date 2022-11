Jade Picon grava vinheta de fim de ano da Globo e comemora: Feliz demais

04/11/2022 | 15:10



A festa também é dela! Jade Picon estará presente na vinheta de final de ano da TV Globo de 2022. Tomada de felicidade com a mais nova conquista, a intérprete de Chiara de Travessia surgiu nas redes sociais da emissora comemorando:

- Hoje eu gravei a minha primeira campanha de fim de ano e foi uma honra, foi mágico, porque eu realmente cresci assistindo isso com a minha família e agora estarei lá. Então estou muito feliz. Um ótimo fim de ano para todos nós e um 2023 maravilhoso.

Já nos Stories do Instagram de sua conta pessoal, ela apareceu novamente nos estúdios da empresa falando sobre a gravação:

- Se vocês achavam que eu estava chique, eu estarei na vinheta de fim de ano da Globo. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Estarei lá cantando: Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem vier. E eu vim. Estou muito feliz, eu cresci literalente assistindo e cantando essa vinheta no fim de ano. Minha avós quando virem isso na televisão... eu nem sei mais. Eu posso dizer que venci na vida. Feliz demais.

E revelou que passou um sufoco enquanto corria para chegar a tempo.

- Detalhe que eu quase que não participo. Saí correndo do estúdio, que aqui dentro o carrinho de golfe você atravessa mundo. Mas, gente do céu, consegui. Saí colando pedra no rosto para disfarçar a make da Chiara assim. Dei um tchan, estarei lá no fim do ano.