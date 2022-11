Igor Gomes treina e deve ser titular do São Paulo após 11 jogos na reserva

04/11/2022 | 14:56



Igor Gomes foi substituído no decorrer do clássico com o Corinthians, no Morumbi, dia 11 de setembro, e deixou o campo sob enorme vaia. No banco, não conseguiu segurar as lágrimas. Desde aquele empate por 1 a 1, jamais iniciou uma nova partida. O volante treinou normalmente entre os 11 escolhidos por Rogério Ceni para a visita ao Fluminense, neste sábado, e deve ser o escolhido para a vaga de Rodrigo Nestor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

São 11 jogos sentados no banco de reservas seguidos do meio-campista. Igor Gomes entrou no decorrer das partidas contra Ceará, Avaí, Independiente del Valle, América-MG, Palmeiras, Coritiba, Juventude e Atlético-MG e até recebeu um carinho da torcida, vendo seu nome gritado em uma delas. Diante do Flamengo, Botafogo e Atlético-GO não foi aproveitado.

Ceni tinha uma dúvida entre o camisa 26 e o argentino Galoppo, o que deixaria a escalação mais ousada no Maracanã. Mesmo precisando ganhar no Rio para não ver a posição no G-8 ameaçada, o treinador parece optar por esquema mais precavido para frear o bom momento do Fluminense.

Além de Nestor, a lista de desfalques no São Paulo é imensa. Não bastassem as ausências de Miranda, Diego Costa, Arboleda, Moreira, Igor Vinícius, Rodriguinho, Nikão, Alisson e Caio, o departamento médico do São Paulo ganhou dois novos integrantes. O volante Andrés Colorado sofreu uma contratura na região anterior da coxa direita e o atacante Eder sofreu um trauma no joelho esquerdo.

Em contrapartida, o também volante Gabriel Neves participou das atividades pelo segundo dia seguido e deve ser opção no Maracanã. O uruguaio está curado de uma lesão no ligamento do joelho direito.

Rogério Ceni deve mandar a campo diante do Fluminense o seguinte time: Felipe Alves; Rafinha, Léo e Ferraresi; Reinaldo, Pablo Maia, Igor Gomes; Patrick e Welington; Luciano e Calleri.