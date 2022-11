Palavra do Leitor - 4 de novembro de 2022

Da Redação



04/11/2022 | 14:31



Sugestão a Tarcísio

Governador Tarcísio de Freitas, sua responsabilidade de governança desta locomotiva vai necessitar da criação de uma ferramenta tecnológica de integração para viabilizar seu trabalho de comando com visibilidade social e política. Neste sentido, quero levar ao seu conhecimento a experiência do Grande ABC através do seu Consórcio, hoje presidido pelo prefeito de Santo André. Esta ferramenta, a meu ver, pode ser criada em seu governo como integração do Estado e municípios, visando um intercâmbio de propostas e experiências regionais, como também necessidades sociais regionais. Eu conheço este Consórcio. É democrático e responsável pela agregação dos prefeitos do Grande ABC, nas soluções de seus problemas com trocas de experiências, visando o desenvolvimento da região. Esta Sugestão é pessoal, como seu eleitor, como voluntário e colaborador, se vossa excelência concordar. Parabéns!

Euclides Marchi - Santo André

Manifestações ­- 1

''Contra resultado das urnas, grupo pede intervenção federal'' (Setecidades, ontem). Como pode os tais manifestantes pedindo intervenção militar, com liberdade? Ou você quer uma coisa ou outra. Acho uma falta de conhecimento que dá até medo.

Jurandir Baganha Costa - Santo André

Manifestações ­- 2

Precisam de intervenção psiquiátrica. Esse povo não trabalha? O prejuízo é só dos pobres. Peço a Deus que o povo que não participa dessa bardena não perca o emprego. As contas chegam e Bolsonaro não vai dar um extra para esses aí que estão protestando.

Mary Gomes - do Facebook

Protagonismo de Alckmin

Entre os acertos nesta campanha vitoriosa eleitoral de Lula, a indicação como vice na chapa, do bom ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), foi vital para amenizar e dar um pouco de credibilidade à imagem de Lula, o mesmo que foi condenado e preso por corrupção. Inclusive, assumindo protagonismo, vai comandar a transição de governo (Política, ontem). Outro acerto caiu do céu. Ou seja, do Lula, não ter ganho no primeiro turno. E se vencesse no primeiro turno, do alto de sua soberba, não iria ver ninguém pela frente. Porém, quis a sábia natureza que, tendo de disputar um segundo turno, baixou a crista e, com promessas para importantes formadores de opinião, de que será defensor implacável da democracia, que vai respeitar o equilíbrio fiscal, fortalecer áreas hoje abandonadas, como do meio ambiente, saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia etc., passou a receber apoios surpreendentes da nossa sociedade. Lula vai assumir o governo em 2023 pressionado a fazer um bom governo e recuperar a imagem do Brasil, escandalizado por Bolsonaro. É o que se espera.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)