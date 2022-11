A esperança dos PMs no governo Tarcísio

Dirceu Cardoso Gonçalves



A posse do governador Tarcísio Gomes de Freitas constitui nova esperança aos policiais militares por melhores soluções aos problemas e aspirações da classe. Egresso do meio militar, é capitão da reserva do Exército, o futuro dirigente paulista tem melhores condições que seus antecessores para compreender e bem encaminhar as questões da segurança pública e, principalmente, os gargalos que prejudicam o trabalho, a carreira e a vida do policial militar, dos quais, pelas atribuições do cargo, será o comandante-em-chefe. Em várias oportunidades, já adiantou que seu propósito é investir no material humano, como fazem as polícias mais avançadas do mundo.

Durante as três décadas de governos tucanos, os militares tiveram muitos problemas e indefinições só resolvidos na Justiça, especialmente os auxílios e indenizações (AOL e ALE) que atendiam aos interesses do governo, dando aumento disfarçado e temporário aos ativos e deixando de fora veteranos e pensionista, o que é ilegal. A lei garante que ativos, veteranos e pensionistas de um mesmo posto tenham salários idênticos e a Justiça, provocada, corrigiu essa anormalidade. A política dos sucessivos governos levou o PM de São Paulo a ter hoje o menor salário entre os das 27 unidades federativas (paradoxalmente, no Estado mais rico!). A expectativa é que o novo governante, sem ter as amarras ideológicas e administrativas dos que o antecederam, possa fazer algo para corrigir essas inconformidades.

Também se aguarda que Tarcísio –­ isento dos pruridos da social-democracia ­– possa criar condições para evitar as injustiças que normalmente se comete contra o policial militar a partir de fantasiosas denúncias de violência policial de difícil comprovação, mas sem possibilidade de negativa taxativa e, também, de outras coisas que os inimigos da corporação tributam aos seus profissionais com o objetivo de enfraquecer a instituição policial. É preciso encontrar o regulamento mais adequado para o uso das câmeras acopladas à farda e para questões onde o policial age em nome do Estado e não pode descumprir a ordem, mas, quando no cumprimento da lei causa problema, é obrigado a se defender pessoalmente, pagando advogado e custas e sofrendo todos os revezes que podem resultar em processo, condenação, prisão e até perda da função. Esse gargalo até hoje tem sido irremovível.

A classe não pleiteia a impunidade, mas a justiça de não ter de pagar pessoalmente por atos ­– até mesmo possíveis excessos ­– que venha a cometer no cumprimento das ordens que não podem ser rejeitadas. O País –­ assim como o mundo e a carreira militar –­ tem passado por muitas transformações decorrentes das mudanças sociais e do avanço tecnológico. Muitos regulamentos e comportamentos consagrados carecem de revisão e adaptação à nova realidade.

Pensamos que ficará mais fácil conseguirmos essa atualização de procedimentos, deveres e direitos ­– que certamente pacificará e motivará a tropa –­ quando o governante é conhecedor e tem cultura militar suficiente para identificar problemas e vislumbrar soluções. É daí que surge a esperança dos policiais militares em relação a Tarcísio. Que ela se cumpra, para o bem geral da classe e avanços concretos na segurança pública.

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).