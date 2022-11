Bebê é encontrado em saco de lixo em Mauá

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



04/11/2022 | 13:22



Um recém-nascido foi encontrado em um saco de lixo nesta quinta-feira (03) na Avenida Washington Luís, no bairro Campo do Juá, em Mauá. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), por volta das 18h moradores acharam o bebê em um saco plástico. A criança foi levada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Zaíra. Até o momento não há informaçõe sobre o estado de saúde do nenê.

A PM (Polícia Militar) foi acionada e os pais da criança não foram localizados. O Conselho Tutelar também foi chamado para prestar suporte.

O caso foi registrado como abandono de incapaz no 1°DP (Distrito Policial) de Mauá e é investigaco pela Polícia Civil.

