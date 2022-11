Os 90 anos da cantora da Matriz. Therezinha Zampieri. Uma vida ligada à Igreja. E à música sacra.

Ademir Medici

Thereza Zampieri, que os antigos chamavam de Therezinha, trabalhou durante 30 anos seguidos como secretária da hoje Basílica de São Bernardo. De voz privilegiada, integrou o Coral Santa Cecília e o Coral Bicchieri D''''Oro. E sempre com muita discrição.

Era procurada pelos noivos para cantar nos casamentos. Façam os cálculos: havia sábado que eram 19 casamentos seguidos. E lá estava, junto ao altar, Thereza Zampieri, interpretando “Ave Maria de Gounod” e outros cânticos correlatos.

“Foram muitos padres. Lembro com carinho de todos, principalmente do padre Fiorente Elena e os que vieram depois, até os dias atuais”, relembra Dona Thereza.

“Não vou agora à igreja, porque as pernas não ajudam”, completa.

O batismo, a crisma, a primeira-comunhão, sempre na Matriz. Mesmo porque, os Zampieri moravam ao lado da igreja, entre o Largo da Matriz e a Casa Paroquial, na Rua São Bernardo, esquina com a Rua Padre Lustosa. Dona Júlia foi a sua parteira.

A FAMÍLIA

Os Zampieri estão entre as mais antigas famílias italianas de São Bernardo. Os avós paternos, Maximiliano Zampieri e Joaninha Capitanio Zampieri; os maternos, João e Mariana Lotto. Os pais, Jacob Zampieri e Luiza Maria Lotto Zampieri.

Os irmãos: Anibal, casado com Romilda Pedro; Aquiles, casado com Cacilda Cruz; Arlindo, casado com Nely Rocha, Clementina, casada com Adonis Bittencourt; Bernardo, casado com Silvia. O caçula Bernardo recebeu o nome da cidade por ter sido o primeiro bebê a nascer no Hospital São Bernardo.

AMIGA QUERIDA

Dona Thereza foi quem contou à Memória que o modelo arquitetônico da atual Matriz da Boa Viagem inspirou-se em igreja que fica na área do Coliseu, em Roma – ideia do padre Fiorente. Já a torre monumental, a mais bonita das torres do Grande ABC, segue as linhas da que existe em Veneza, na igreja de São Marcos.

Os detalhes desta arquitetura estão no livro “Semente do Grande ABC”, com capítulo oferecido à querida Dona Thereza.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 4 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8222

MANCHETE – Itamar (Franco, presidente da República) anunciará plano na sexta-feira 13.

Governo admite mudanças na lei salarial e queda gradual dos juros; Caixa Econômica Federal divulga tabela de reajuste da casa própria.

TURISMO – As Prefeituras de Santo André e de Santos e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente formalizaram um acordo para viabilizar o projeto “Paranapiacaba/Quilombo” (Proparqui), que prevê a recuperação e o uso racional do potencial turístico da Serra do Mar.

A ideia é controlar o turismo de massa nas caminhadas, com instalação de sanitários e postos médicos ao longo das trilhas em trecho que vai de Paranapiacaba ao vale do Rio Quilombo.

