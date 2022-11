Opera Crypto Browser tem ferramentas para NFT e suporte a blockchains e moedas

Da Redação

A Opera anunciou hoje o lançamento do DegenKnows, a nova ferramenta de análise, rastreio e exploração de NFT. A plataforma ajuda os usuários a rastrear, descobrir e verificar itens colecionáveis digitais.

Junto com o lançamento, o Opera Crypto Browser (que pode ser baixado aqui)integrou as blockchains Fantom (FTM) e NEAR Protocol (NEAR), bem como Erlond (EGLD), somando-se às muitas redes já integradas que incluem Ethereum, Bitcoin, Polygon, BNB Chain e outros.

Além disso, a fim de tornar o uso da Web3 mais fácil, os usuários da Opera agora podem registrar identificadores legíveis por humanos (seunome@opera) para suas carteiras de criptografia, por meio da Foundation for Interwallet Operability (FIO), gratuitamente.

“Nosso objetivo com o Opera Crypto Browser é fornecer um portal para a Web3 em sua plenitude. Desde a navegação em dApps até o uso de seus fundos, nossos usuários podem explorar a Web3 a partir do ambiente seguro de um navegador confiável”, aponta Susie Batt, líder de ecossistema de criptografia da Opera. “Com o DegenKnows, oferecemos uma ferramenta inovadora para explorar e entender o mundo dos NFTs e talvez identificar o próximo grande projeto, antes dos outros.”

Como parte do impulso da Opera para a adoção da Web3, o DegenKnows é o exemplo mais recente de suas ferramentas de próxima geração dedicada à usuários interessados em explorar o espaço descentralizado.

DegenKnows fornece análises profundas

Destinado aos entusiastas de NFT, recém- chegados e traders, a ferramenta analisa insights dentro e fora da cadeia que podem ajudar os usuários a explorar e descobrir NFTs antes que ganhem apelo em massa ou mesmo antes de serem cunhadas.

A plataforma fornece um feed de conteúdo com curadoria para cada projeto que permite aos usuários capturar as postagens mais importantes, identificando se a comunidade de um projeto é real ou consiste em bots. Com a noviudade, o Opera Crypto Browser permite que usuários tenham um vislumbre dos projetos NFT mais populares, estudem gráficos, obtenham informações agregadas sobre as equipe do projeto, número de seguidores de mídia social, número de membros ativos e total de menções em 24 horas.

Para ajudar a eliminar possíveis fraudes, juntamente com dados na cadeia, o DegenKnows fornece aos usuários dados fora da cadeia de fontes de mídia social, bem como uma análise da equipe por trás do projeto NFT.

Análises mais profundas para a compreensão do mercado NFT

Com as NFTs de volta ao centro das atenções, a DegenKnows está pronta para oferecer aos usuários novas ferramentas avançadas para ajudá-los a navegar neste mar de colecionáveis digitais e manter-se a par das tendências recentes de NFT.

“À medida que o Web3 e os NFTs continuam a ter uma adoção generalizada, as ferramentas dedicadas ao setor devem evoluir da mesma forma”, acrescenta Susie Batt. “Com o DegenKnows no Opera Crypto Browser, criamos uma plataforma que ajuda os usuários a obter vantagem no mercado NFT, explorando o vibrante mundo dos NFTs, rastreando as compras de seus colecionadores favoritos, detectando a autenticidade dos tokens e muito mais.”

Como parte do lançamento, todos os usuários dos navegadores Opera recebem gratuitamente acesso premium ao DegenKnows. Usuários que não são da Opera também podem acessar a avaliação gratuita limitada, que estará disponível até o final de 2022.

Vale ressaltar que o navegador Opera Crypto Browser atualmente suporta tokens NEAR com suporte completo para Web3 no final deste ano. O Elrond é atualmente suportado na versão Android do navegador, com suporte a vários dispositivos chegando ainda este ano.