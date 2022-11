Montadoras retomam às atividades após bloqueios

Beatriz Mirelle

Do Diáriodo Grande ABC



04/11/2022 | 12:07



As atividades da Scania voltam a funcionar normalmente hoje após os bloqueios realizados por bolsonaristas contrários à vitória presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prejudicarem o transporte de peças da montadora. Ela e a Mercedes-Benz enfrentaram dificuldades desde o início da semana para continuarem as operações nas fábricas de São Bernardo.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ambas seguiram paralisadas ontem (3). No caso da Mercedes, são cerca de 2.000 trabalhadores prejudicados pelas produções de caminhões e alguns setores de agregados. A montadora comunicou que o setor está se posicionando de forma geral e o tema será tratado pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

As operações da Volkswagen não estavam funcionando também. Nesse caso, os problemas envolviam desafios antigos para adquirir semicondutores. Porém, a montadora também retornou com as atividades.

CRAISA

A prefeitura de Santo André notificou que os bloqueios nas estradas prejudicou o abastecimento de frutas, legumes e verduras. Com isso, houve menor oferta de itens e elevação dos preços, além de os comerciantes da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) serem impedidos de chegar no Mercado das Flores, que aconteceu na terça-feira.

"No caso do mamão formosa e do limão tiveram ainda mais alta nos preços. Os bloqueios prejudicam a comercialização de produtos", disse João Lima, concessionário há 23 anos na Craisa e presidente da Associação Das Empresas da Ceasa do Grande ABC.