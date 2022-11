Um ano após a morte de Marília Mendonça, policiais continuam investigando acidente de avião e descartam mal súbito de piloto

04/11/2022 | 12:10



Prestes a completar um ano da morte de Marília Mendonça, nesta quarta-feira, dia 4, policiais se reuniram em entrevista coletiva para dar atualizações sobre a investigação do acidente de avião que matou a sertaneja em 5 de novembro de 2021. Durante o programa Encontro, Patrícia Poeta entrou ao vivo com a repórter da TV Globo, que estava no local da entrevista, e atualizou os fãs da cantora.

Logo de cara, as autoridades descartaram que o piloto teria sofrido qualquer tipo de mal súbito e afirmaram que houve a colisão do avião com a rede de energia elétrica.

- Ainda não há uma conclusão para o motivo do acidente. No corpo do piloto não havia remédio ou algo que o fizesse ter mal súbito. O tempo estava limpo, então ele não teve nenhum problema de visão. De fato, houve um momento que houve a colisão com a rede de energia elétrica, transmitiu a jornalista após ouvir o discurso dos policiais.