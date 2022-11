Aos 43 anos de idade, Kourtney Kardashian decide interromper o tratamento para engravidar: Não foi a experiência mais incrível

04/11/2022 | 12:11



No último episódio do The Kardashians, Kourtney Kardashian revelou que decidiu suspender o tratamento para engravidar. Aos 43 anos de idade, ela contou que ela e o marido, Travis Barker, decidiram colocar toda a energia deles apenas no casamento.

- Tomamos a decisão de realmente colocar toda a nossa energia que estávamos colocando, de tentar ter um bebê, em nosso casamento. Decidimos suspender a fertilização in vitro, explicou.

A empresária continuou falando sobre o assunto e acabou caindo no choro:

- Com o custo físico e mental que isso vem causando em mim, sentimos que era realmente importante não pensar sobre isso e aproveitar o processo de pensar em nosso casamento.

Mãe de três filhos, frutos do seu antigo relacionamento com Scott Disick, ela confessou que a experiência da fertilização in vitro não foi das melhores:

- Travis e eu queremos ter um bebê, então meu médico nos levou a fazer fertilização in vitro. Não foi a experiência mais incrível.

A empresária também comentou sobre a pressão que vinha das redes sociais e os comentários sobre o seu peso:

- Todo mundo redes sociais sempre pensa Kourtney está grávida, Kourtney ganhou tanto peso. É tão rude comentar sobre as pessoas quando você não tem ideia do que elas estão realmente passando. A medicação que eles estão me dando, eles me colocam na menopausa... Literalmente na menopausa.