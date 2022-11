Maísa Silva conta pesadelo que teve durante a noite: Agora estou com o pé atrás

04/11/2022 | 12:10



Parece que a prima não teve uma noite muito agradável. Maísa Silva acordou na manhã desta sexta-feira, dia 4, e decidiu já usar as redes sociais para registrar um pesadelo que teve.

A atriz disse que sonhou com um cara, o qual não revelou o nome, mas os dois teriam concordado em sair e curtir alguns momentos juntos. Porém, acabou acontecendo uma situação inusitada: o acompanhante teria ficado com outra menina na mesma noite, enquanto ainda estava com Maísa.

Na sequência de tweets, a atriz ainda deixou os fãs com a pulga atrás da orelha com a possibilidade de realmente existir um encontro.

Bom dia. Agora estou com pé atrás de ver ele porque vai que isso foi um sinal, né...

Eita! Vale lembrar que Maísa e João Guilherme foram apontados como um possível casal após os dois compartilharem fotos juntinhos e declarações de carinho nas redes sociais.