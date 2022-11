Rubão Fernandes será vice de Guto Volpi na eleição suplementar de Ribeirão Pires

Da Redação



O vereador licenciado Rubão Fernandes (PL), atual secretário de Zeladoria e Manutenção Urbana, de Ribeirão Pires, acaba de ser definido como o candidato a vice na chapa do atual prefeito interino, Guto Volpi (PL), na eleição suplementar do dia 11 de dezembro. Com isso, os candidatos mantêm chapa pura para a eleição



O encontro para a definição ocorreu na manhã desta sexta-feira (4) com representantes do grupo político do prefeito cassado Clóvis Volpi (PL), pai de Guto, e secretários do governo interino. Fernandes chegou a ser cotado para ser o candidato a vice de Clóvis, em 2020, mas perdeu a batalha para Humberto D’Orto, o Amigão (PSD).