1 ano sem Marília Mendonça: veja músicas mais tocadas no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/11/2022 | 11:55



Há um ano, no dia 5 de novembro, a cantora e compositora Marília Mendonça falecia em um acidente aéreo. Um dos grandes ícones da música sertaneja, ela deixou um acervo de sucesso que continua relevante mesmo após sua partida precoce. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) presta homenagem à artista com um estudo sobre seu legado musical. A seguir, descubra suas faixas mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos. A cantora tem 335 canções e 444 gravações catalogadas no banco de dados do órgão.

1. Até você voltar

2. Calma

3. Infiel

4. Cuida bem dela

5. A flor e o beija-flor

6. Amante não tem lar

7. De quem é a culpa

8. É com ela que eu estou

9. Presto pouco

10. Bonde dos solteiros

11. Crime perfeito

12. Esqueci você

13. No dia do seu casamento

14. Agora é pra valer

15. Ser humano ou anjo

16. Sentimento louco

17. Ele não vai mudar

18. Estamos quites

19. Troca de calçada

20. O que falta em você sou eu