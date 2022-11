Homem é preso com 350 kg de palmito no Parque Serra do Mar; veja fotos

Renan Soares

Especial para o Diário



04/11/2022



Um homem foi preso com 350 kg de palmito Juçara extraídos ilegalmente, no interior do Parque Estadual Serra do Mar, em São Bernardo. O crime foi flagrado na tarde de quinta-feira (3), por policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental em patrulhamento com guardas do parque. Ao caminharem por uma das trilhas do local, os agentes encontraram todo equipamento do trio – dois suspeitos fugiram pela mata –, além de sacos com o material ilegal, em um acampamento.

O fato ocorreu próximo ao km 42 da rodovia dos Imigrantes, após os PMs suspeitarem de três pessoas que caminhavam na mata com sacos de nylon usados como mochilas improvisadas. Ao notarem a presença policial, os homens entraram no meio da mata para fugir. Após busca nas redondezas, um deles foi encontrado com os 350 kg de palmito in natura, prontos para comercialização. Com a continuidade da procura pelos outros dois suspeitos, o acampamento do grupo foi achado.

No local, foram encontrados diversos equipamentos de apoio usados pelo trio, como cama, colchão, panelas, talheres e até alimentos, prontamente destruídos no local. O homem foi preso e vai responder à Justiça por transportar produtos de origem vegetal sem autorização.

Os produtos apreendidos foram encaminhados à Diicma (Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente) de São Bernardo. No total, a corporação apreendeu, além do palmito, um botijão de gás e duas facas.