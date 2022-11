Correção: EUA criam 261 mil empregos em outubro, superando previsão

04/11/2022 | 10:19



A nota enviada anteriormente continha um erro, no último parágrafo, na taxa de participação da força do trabalho. Ela não ficou estável. O correto é que caiu a 62,2% em outubro. Segue versão com o texto corrigido.

A economia dos Estados Unidos gerou 261 mil empregos em outubro, em termos líquidos, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 4, pelo Departamento do Trabalho. O resultado superou a previsão de 215 mil vagas na mediana das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Já a taxa de desemprego avançou de 3,5% em setembro a 3,7% em outubro, quando analistas previam alta menor, a 3,6%.

Ainda em outubro, o salário médio por hora teve alta de 0,37% ante o mês anterior, a US$ 32,58, e na comparação anual o avanço foi de 4,73%. As previsões, neste caso, eram de altas de 0,3% e 4,7%, respectivamente.

O Departamento do Trabalho ainda revisou dados de meses recentes. Em agosto, a geração de empregos foi revisada de 315 mil para 292 mil. Já em setembro ela mudou de 263 mil a 315 mil. Somadas, as vagas criadas nos dois meses anteriores foram 29 mil a mais do que o antes calculado, aponta o órgão.

Já a taxa de participação da força de trabalho recuou de 62,3% em setembro para 62,2% em outubro.