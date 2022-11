Após inúmeras polêmicas, Kanye West declara jejum de fala, álcool e sexo por um mês

04/11/2022 | 10:10



Calada vence? Parece que para Kanye West é assim que as coisas vão funcionar no próximo mês! O rapper recuperou as contas nas redes sociais na noite da última quinta-feira, dia 4, e já encheu a timeline dos seguidores com postagens. Após alguns tweets com fotos e vídeos, Kanye publicou uma nota em preto e branco.

Eu estou tirando 30 dias de limpeza. Um jejum verbal. Sem álcool. Nada de filmes adultos. Sem relações sexuais. Em Deus nós louvamos. Amém. Mas o meu Twitter ainda está funcionando.

Para refrescar a memória...

Kanye West parece que quis montar um portfólio recheado de polêmicas e se empenhou nas últimas semanas para tal feito. O rapper proferiu uma sequência de falas e atitudes polêmicas que fizeram a web ir à loucura.

Tudo começou ainda na Semana de Moda em Paris, quando o ex de Kim Kardashian expôs a sua coleção de roupas, a Yeezy em parceria com a Adidas, e usou o slogan White Lives Matter [Vidas Brancas Importam], que é um movimento contrário ao Black Lives Matter [Vidas Negras Importam], fundado em 2013 após a morte de Tayvon Martin e tomou ainda mais força e notoriedade após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Kanye também teria chamado o movimento da população negra de farsa.

Logo depois, no dia 10 de outubro, o artista teria mostrado um vídeo pornográfico durante reunião com os executivos da Adidas. Segundo o Page Six, West compartilhou os bastidores da produção da Yeezy no YouTube, que era a única plataforma que ainda não o tinha banido, e no meio do registro é possível ver o momento em que o rapper deixa os colegas de trabalho bem desconfortáveis com o conteúdo adulto.

Mas calma, não parou por aí! Kanye decidiu que ainda não era o suficiente e fez escolhas erradas. Além de ter supostamente dito que George Floyd não foi assassinado pela força bruta de um policial nos Estados Unidos, o rapper foi acusado por um ex-funcionário de elogiar atitudes de Adolf Hitler, representante principal do nazismo.

Após pouco tempo das publicações serem feitas na internet, o cantor já começou a ver sua fortuna se esvair, além de ter perdido oficialmente seu contrato exclusivo com a Balenciaga e Adidas.