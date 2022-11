Em novo documentário, Selena Gomez entrega que terminar com Justin Bieber foi libertador e chora ao falar da batalha contra o lúpus

04/11/2022 | 10:10



Apesar de todo o glamour, a vida em Hollywood não é nada fácil! Selena Gomez nunca escondeu que tem lidado com altos e baixos na carreira e vida pessoal, porém, desta vez, a atriz decidiu abrir ainda mais o coração e ser 100% transparente em seu novo documentário, My Mind & Me, disponível na Apple TV+. Um dos principais assuntos abordados é a saúde da artista, que vem lutando contra o lúpus desde 2010.

Em uma das cenas, Gomez cai no choro ao perceber que a doença autoimune estava descontrolada pela primeira vez em anos.

- Eu não sentia isso desde que era mais jovem. Agora só dói. Tipo, de manhã quando acordo, imediatamente começo a chorar porque dói, tudo. Acho que meu passado e os meus erros são o que me levam à depressão, desabafa.

Após receber a ligação de seu médico, Selena recebeu uma dose do remédio intravenoso, que, supostamente, deveria eliminar as dores da atriz por um ano ou mais.

- Sempre me sinto melhor quando tenho respostas, mas o Rituxan [remédio intravenoso] foi muito difícil de fazer da última vez. São cerca de quatro horas, cinco horas. É muito difícil para o seu sistema no começo, mas está tudo bem.

De acordo com o New York Post, Selena também falou da vida amorosa e, sem mencionar o nome de Justin Bieber explicitamente, afirmou que terminar com o cantor foi a melhor coisa que já lhe aconteceu.

- Eu me senti assombrada por um relacionamento passado que ninguém queria deixar de lado. Mas então eu simplesmente passei por isso. Eu não tinha mais medo. Sinto que tive que passar pelo pior desgosto possível de todos os tempos e, em seguida, esquecer tudo imediatamente, foi realmente confuso. Mas acho que isso precisava acontecer e, no final das contas, foi a melhor coisa que já aconteceu comigo.

Entre idas e vindas, Gomez e Bieber namoraram por quatro anos, entre 2011 e 2015. Atualmente, o cantor canadense é casado com Hailey Bieber.