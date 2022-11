Negra Li abre a Kizomba – Festa da Raça em Diadema

Da Redação



04/11/2022 | 10:07



Será realizada nesta sexta-feira (4), às 19 horas, a abertura oficial da Kizomba – Festa da Raça, celebração da cultura negra em Diadema. Chegando à sua 21ª edição, a Kizomba prevê um mês inteiro de atividades para refletir, discutir, celebrar e comemorar as tradições, cultura e direitos da população negra. Na abertura oficial do evento, grande show com a cantora Negra Li, no Teatro Clara Nunes, com apresentação gratuita.

Para a artista, é uma grande responsabilidade abrir a festa que marca as celebrações do mês que se marca o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. "Todo dia é o dia de mostrarmos as lutas e lugares que podemos e devemos ocupar. Fico honrada em ser um nome à frente dessa consciência, levando minha arte e mostrando sempre o que somos capazes de fazer quando temos espaço. Vai ser uma celebração linda", afirmou.

Com mais de 20 anos de carreira, a cantora é uma das vozes mais potentes do rap nacional feminino, mas também com atuações de sucesso em outros estilos. Negra Li, nome artístico de Liliane de Carvalho, é uma cantora, compositora e atriz brasileira, que nasceu na Vila Brasilândia, periferia de São Paulo, e sempre teve o sonho de ser artista. Aos 15 anos se matriculou em aulas de teatro e um ano depois, descobriu a paixão pela música participando de um grupo composto por amigos próximos.

Negra Li, que já esteve na cidade em outras ocasiões para se apresentar, celebra o retorno à Diadema. "É sempre bom retornar e se apresentar para todos", declarou. Para quem for ao show, a promessa é de muita música que foi sucesso nessas mais de duas décadas de caminhada artística. "São muitas histórias contadas através das letras e um pouco do meu atual repertório. Tenho certeza de que todos estarão cantando comigo. Estou animada", concluiu.

Com diversos prêmios obtidos por meio da música, Negra Li também tem uma bem sucedida carreira de atriz e já atuou em teatro, filmes e séries. Suas canções lançadas mais recentemente são “Comando”, que traz uma letra empoderada, enaltecendo as raízes e a ancestralidade das mulheres pretas; “Eu Preciso Ir”, com o cantor Ferrugem, cuja letra se baseia no término de seu casamento e usa da essência do pagode para cantar sobre essa difícil fase de sua vida.

Em abril, ela revelou o single ‘Era Uma Vez Liliane’. Na canção, que abre os trabalhos de seu quinto álbum de estúdio, Negra Li exalta sua força e passa a limpo sua trajetória, desde o início difícil na Brasilândia, zona norte de São Paulo, com o grupo RZO, até sua consagração como uma potência da música brasileira.

Além do show de Negra Li e da abertura oficial da Kizomba – Festa da Raça, o Centro Cultural Diadema também recebe nesta sexta-feira a exposição fotográfica de autoria de Adriana Horvath em parceria com o Creppir e a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, “Nossas lutas vêm de longe”, no Espaço Cândido Portinari, e a Roda de conversa ‘Maria Firmina dos Reis: O Poder da Palavra’ Com Ifè Rosa Oadq, na Biblioteca Olíria de Campos Barros. A festa é realizada pela Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (CREPPIR) e pela Secretaria de Cultura de Diadema.

SERVIÇO

Show da cantora Negra Li e abertura da Kizomba – Festa da Raça

Teatro Clara Nunes

4 de novembro, 19 horas

Rua Graciosa, 300, Centro