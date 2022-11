Lucas é o eliminado da semana em 'A Fazenda 14'

04/11/2022 | 10:07



Mais um participante deixou a sede de A Fazenda 14 na noite desta quarta-feira, 3. O menos votado pelo público para permanecer dessa vez foi Lucas, que disputava um lugar na casa com Deolane e Iran. O ator acabou recebendo apenas 15,39% dos votos, enquanto Deolane ficou com 32,12% e Iran com 52,49%. Lucas acabou entrando no ranking dos peões que receberam menos votos do público para continuarem no reality.

Antes, Bruno Tálamo estava em primeiro lugar, com 15,69% e, em seguida, Thomaz Costa, o quinto eliminado da disputa, que ficou com 17,31%.

Questionado por Adriane Galisteu sobre para quem iria sua torcida, Lucas disse que seria para a advogada. "Eu vou torcer para Deolane, que me abraçou muito dentro da competição. Ela me dava gás, uma conselheira assim. Eu via minha mãe na Deolane e o meu grupo via o André como um pai, eu via a Pétala e a Bia como irmãs, e é isso. O jogo só acaba quando termina, mas o meu começa a partir de agora lá fora", afirmou.