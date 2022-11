Terminal em São Bernardo fecha até segunda-feira (7)

Da Redação



04/11/2022 | 09:43



O terminal de ônibus João Setti, no Centro de São Bernardo, está fechado até segunda-feira (7). De acordo com a prefeitura, a interdição ocorre devido às obras de implantação de travessia elevada de acessibilidade na entrada e saída do local.

Durante esse período, segundo a Secretaria de Transportes e Vias Públicas, 22 linhas de ônibus que passavam no terminal mudam suas paradas e atendem em dois pontos da Rua Jurubatuba. Confira pontos de parada: