Câmara de São Caetano aumenta em 65% gasto com enfeites de Natal

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



04/11/2022 | 09:15



A Câmara de São Caetano aumentou em 65,1% o valor da licitação que prevê a contratação de empresa que ficará responsável pela decoração natalina do prédio do Legislativo. Enquanto o contrato do ano passado foi assinado no valor de R$ 120 mil, o deste ano tende a ser de R$ 284 mil.

Em reunião da comissão licitatória realizada na última terça-feira (1°), sagrou-se vencedora do certame a Alexandre Barbosa Caropreso Delben Locações, firma especializada em aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. O contrato ainda não foi formalizado, visto que duas outras empresas que concorreram no certame questionaram a capacidade técnica da firma vencedora. Outra sessão foi marcada para o próximo dia 7, às 14h.

O valor acordado na negociação foi abaixo do estipulado no edital de convocação assinado pelo presidente da Câmara, Tite Campanella (Cidadania), que previa um contrato de até R$ 404.600.

De acordo com o advogado Renato Alisson de Souza, coordenador do Observatório Social de São Caetano, a quantia gasta no ano passado já ultrapassava o valor de mercado, que, segundo ele, era cerca de R$ 80 mil.

"É uma contratação que dá para sustentar que não atinge o interesse público, o valor é extramamente alto e, assim como no ano passado, está acima do mercado", declarou o advogado.

Junto ao Observatório, Renato entrou com uma representação no MP-SP (Ministério Público de São Paulo) contra o edital assinado por Tite.

A Câmara não respondeu às solicitações de contato até o fechamento desta edição.

O processo de licitação contou com cinco concorrentes. Entre elas, a SSD Comércio e Serviços, que pertence a Aline Spinello Guzman, prima da vereadora da base aliada do chefe do Executivo, Thay Spinello (Novo). A firma, inclusive, entrou em uma polêmica no ano passado, quando a Prefeitura, então comandada interinamente por Tite Campanella, a contratou para fazer a decoração natalina da Praça dos Imigrantes. O Diário denunciou a contratação à época, que foi abortada e um novo edital de chamamento foi feito pelo Paço.

DECORAÇÃO

A empresa contratada pela Câmara será responsável pela instalação de iluminação ornamental, com as árvores localizadas em frente à Câmara envolvidas com cordões de LED, além de quatro árvores de porte médio e uma grande espalhadas pelo terreno do prédio, iluminação nas paredes externas do plenário, globos interativos e uma máquina de simulação de neve.

A instalação da decoração está prevista para 27 de novembro, com duração até 6 de janeiro. O contrato, porém, seria válido de 7 de novembro a 17 de janeiro.