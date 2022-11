Preocupado com a pele para a Copa do Mundo, Neymar Jr. inicia um novo tratamento

04/11/2022 | 09:10



Neymar Jr. já provou diversas vezes que é um homem super vaidoso e que sempre que consegue um tempinho, vai arrumar um penteado diferente e até mesmo investir tempo e dinheiro em tratamentos estéticos para e pele.

De acordo com informações do jornal Extra, o jogador de futebol de 30 anos de idade vai começar a fazer um novo tratamento para ficar com uma pele de pêssego para a Copa do Mundo, que começa ainda neste mes, no Qatar.

Segundo o jornal, Neymar Jr. se submeteu a um procedimento chamado Pele de bebê de uma amiga dermatologista dele, que o atendeu lá em Paris, na França, onde o craque mora. A especialista chegou até a publicar o momento em suas redes socais.

Dia de cuidar do amigo super craque Neymar Jr., dando sequência ao nosso plano de tratamento com ênfase na copa do mundo.Um orgulho ver o resultado que construímos ao longo dos anos, sempre com naturalidade e saúde.E assim, individualizando o tratamento, associando com estilo de vida e tecnologia que pratico o meu conceito da beleza integrada!