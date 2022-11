Dia da Favela: voluntários que transformam realidades

Thainá Lana

No Grande ABC, 392.124 pessoas, ou 14% da população total da região, moram em favelas. Ao todo, são 125.576 domicílios em 254 comunidades distribuídas por cinco municípios, com exceção de São Caetano e Rio Grande da Serra que não possuem periferias, segundo levantamento do Outdoor Social Inteligência, instituto de pesquisas voltado para a Classe C. No Dia da Favela, celebrado nesta sexta-feira (4), voluntários buscam quebrar estereótipos negativos e ressaltam a importância de projetos sociais como transformadores de realidades.

"Chegamos nas pessoas mais vulneráveis que muitas vezes são esquecidas pelo Estado, apenas porque moram em uma favela" a frase da líder comunitária Rosa Maria de Souza, 50 anos, que atua há mais de 25 anos na comunidade do Montanhão, em São Bernardo, retrata o trabalho humanitário realizado por milhares de voluntários em diversas periferias distribuídas pelo Grande ABC. Por amor e solidariedade ao próximo, essa parcela da população dedica tempo e reorganiza sua rotina pessoal para poder ajudar quem mais precisa.

Mesmo com sérios problemas de saúde, como a doença Lúpus, que afeta articulações, rins, coração, pulmão, entre outros órgãos, Rosa não se imagina longe do trabalho voluntário. Moradora há 38 anos do local, a presidente da Associação de Bairro auxilia e coordena todas as ações sociais que são realizadas na comunidade, como doação de alimentos e de roupas, horta comunitária, aulas de reforço escolar, oficinas de música, entre outras atividades. "Tenho orgulho da minha trajetória com a comunidade. Amo a nossa favela", conta Rosa.

Na Associação Casa do Senhor, localizada no Jardim Zaíra 5, em Mauá, o amor pelo trabalho voluntário veio de família. Fundada pela sua mãe, Maria Conceição, 67, Vanessa Leite, 37, diz que desde pequena foi ensinada sobre a importância de ajudar o próximo e hoje atua como presidente da entidade –­ que possui outra unidade em Sergipe.

É no quintal da sua casa, enquanto o espaço cedido pela Prefeitura não fica pronto, que são realizadas as principais atividades para a comunidade, como aulas de reforço escolar para crianças, doações para famílias em situação de vulnerabilidade, oficinas de cidadania, projeto voltado para permanência do jovem no mercado de trabalho, entre outras ações.

Ao lado de outros 20 voluntários, Vanessa destaca a retribuição que recebe dos beneficiados. "O brilho no olhar da criança ou o abraço de uma mãe compensa todo esforço. Para trabalhar com voluntariado é preciso amar de verdade, porque não é fácil. Nos plantamos pequenas sementes que irão florescer no futuro."

No caso da pedagoga e professora de filosofia Mary Jane Brandão da Silva, 56, foi a partir de um pedido que seu projeto de educação nasceu. "Sempre fiz trabalho voluntário, até que um dia uma criança pegou na minha mão e pediu para ensinar ela a ler e escrever." O pedido foi no começo da pandemia da Covid-19, onde as escolas estavam fechadas. Na primeira aula, a voluntária encontrou outras cinco crianças esperando com lápis e caderno em mãos ansiosas para aprender.

"A partir daí o projeto só cresceu e hoje temos mais de 27 pequenos que recebem reforço escolar e também de cidadania, porque além de alfabetiza-los, nós também identificamos outras carências que precisam de ajuda, como vestimenta, alimentação e suporte psicológico", conta a professora, que ministra as aulas em uma barraco de madeira no Sítio Joaninha, em Diadema.

Comparada com 2021, a pesquisa do Outdoor Social Inteligência apontou diminuição de 12% nos domicílios localizados em favelas da região, além de queda de 14% da população que vive nesses locais. Segundo o instituto, a redução pode estar relacionada com a regularização fundiária promovida pelos municípios.

"Favela não é carência, é potência", defende Cufa

Citada por Marcos Miranda, 52 anos, líder da Cufa (Central Única das Favelas) São Bernardo, a famosa frase "Favela não é carência, é potência", foi dita inicialmente pelo fundador da Cufa Nacional, Celso Athayde, para chamar a atenção das empresas para as potencialidades presentes nas comunidades.

Mesmo com avanços, Marcos acredita que a sociedade ainda enxerga a favela e seus moradores de maneira pejorativa e que o respeito precisa prevalecer. "A data de hoje é importante para conscientizar as pessoas sobre seus preconceitos e também para que elas mudem o olhar para as periferias. Nós somos potência, tanto na parte econômica, quanto cultural, esportiva, artística, entre tantas outras áreas", reforça.

Atualmente, a instituição de São Bernardo está presente em todas as comunidades da cidade e nos últimos três anos atendeu mais de 55 mil famílias ­ a meta é auxiliar 100 mil até o fim do ano que vem.

A biblioteca comunitária Ciranda do Saber está entre os principais projetos promovidos pela Cufa São Bernardo. Até o momento, o equipamento literário já foi instalado em cinco comunidades. Doação de alimentos e de gás também estão presentes no calendário da organização.

Segundo a Cufa, a data 4 de novembro foi escolhida como Dia da Favela porque foi nesta ocasião que a expressão favela apareceu pela primeira vez em um documento oficial, em 1900, no Rio de Janeiro.

Consumo das periferias gira em R$ 4,3 bilhões

As 254 favelas do Grande ABC possuem anualmente R$ 4,3 bilhões de potencial de consumo. A população presente nesses territórios podem movimentar por mês, em média, R$ 359,8 milhões para a economia da região, conforme dados do levantamento realizado pelo Outdoor Social Inteligência, instituto de pesquisa voltado para Classe C.

São Bernardo é a cidade com mais potencial de consumo, com valor estimado em R$ 1,5 bilhão e também com a maior população vivendo nesses territórios, 139.376 pessoas.

Mesmo com maior número de favelas, 101 no total, Diadema aparece apenas na quarta posição, com giro financeiro de R$ 788 milhões.

Mauá, com 35 comunidades, possui R$ 919 milhões de possibilidade de consumo. Santo André tem R$ 968 mihões e Ribeirão Pires chega a R$ 44 milhões por ano.

A CEO (diretora executiva) do Outdoor Social, Emilia Rabello, afirma que a autenticidade econômica das favelas está cada vez mais próxima dos centros urbanos. "A cidade contém a favela, lado a lado, e não como algo separado. As comunidades são carregadas de potencias. Os moradores investem economicamente dentro e fora das favelas. As comunidades são importantes e significativas influências para o País."

Habitação lidera os gastos dos moradores das periferias da região, com R$ 1,3 bilhão por ano, em cinco cidades ­ São Caetano e Rio Grande da Serra não possuem favelas segundo o instituto de pesquisa.

Na sequência das categorias aparecem alimentação no domicílio (R$ 415 milhões), higiene e cuidados pessoais (R$ 183 milhões) e matrículas e mensalidades (R$ 144 milhões).