Transformação verde pode gerar economias mais resistentes, diz Georgieva

04/11/2022 | 09:01



A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destaca em texto no blog da instituição publicado nesta sexta-feira a importância de se controlar as mudanças climáticas. Segundo ela, o sucesso nessa frente colaborará inclusive para deixar as economias nacionais mais resistentes, além de reduzir o grande custo humano potencial.

Georgieva lembra de problemas climáticos recentes, como rios secos na China, secas na África, ondas de calor na Europa, incêndios florestais na América do Norte, tufões em Bangladesh e enchentes sem precedentes no Paquistão. "E isso só vai piorar se fracassarmos em agir", afirmou, lembrando previsões de mais desastres feitas por cientistas, caso o aquecimento global não seja controlado nas próximas décadas. A transformação verde pode levar a "um planeta mais verde, com menos poluição, economias mais resilientes e população mais saudável", afirmou.

A diretora-gerente do FMI defende ações em três frentes: políticas para se atingir emissões zero de carbono até 2050; medidas para se adaptar ao aquecimento global já incontornável; e apoio financeiro para ajudar os países vulneráveis a pagar por esses esforços. Segundo ela, esses três pontos devem ser prioridades importantes no trabalho da cúpula climática COP 27, que ocorre neste mês no Egito.