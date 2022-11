No Mundo da Luna: nova série nacional da HBO Max ganha trailer

Da Redação

A HBO Max lançou o trailer de No Mundo da Luna, que estreia na plataforma no dia 13 de novembro. Com direção geral de Roberto d’Ávila, a série é uma adaptação literária do livro homônimo da autora brasileira Carina Rissi, que acumula mais de meio milhão de exemplares vendidos ao longo de sua carreira.

Na comédia romântica No Mundo da Luna, Marina Moschen dá vida a Luna, uma jovem de origem cigana que está em busca de seu primeiro emprego como jornalista. Para conseguir atuar na área, a personagem acaba aceitando fazer leituras de horóscopo para um portal de notícias usando cartas do baralho cigano de sua família.

O que ela não imagina é que as cartas herdadas – e com séculos de história – falam com ela.

Em dez episódios, No Mundo da Luna narra a trajetória da personagem e acompanha suas crises dos vinte e poucos anos, enquanto tem seu coração dividido entre dois pretendentes, Vini, interpretado por Romani, e Dante, vivido por Leonardo Bittencourt.

A produção traz ainda o livre-arbítrio como um dos temas centrais: entre o ‘destino’ apontado pelas cartas e as escolhas de cada um, por onde anda a vida?

O elenco também reúne Maria Clara Gueiros, Rosi Campos, Bruna Inocêncio, Priscila Lima e Luana Martau. No Mundo da Luna é produzida pela Moonshot Pictures, com direção geral de Roberto d’Ávila e direção de episódios de Maria Farkas, Claudia Castro e Michael Ruma, criada e roteirizada por Ana Luíza Savassi e Paula Knudsen.