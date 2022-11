O futuro da mobilidade

Do Diário do Grande ABC



A reabertura da Estação Prefeito Saladino da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), agora revitalizada e com acessibilidade total a passageiros com dificuldade de locomoção, marca o início de uma série de investimentos em mobilidade urbana que faz tempo que o morador do Grande ABC pleiteia. A administração de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está programada para começar em 1º de janeiro, deve impulsionar projetos na área. Engenheiro de formação e ex-ministro da Infraestrutura do presidente Jair Bolsonaro (PL), o futuro governador possui histórico de realizador de obras desafiadoras, como certamente será a da Linha 20-Rosa do Metrô.

O Grande ABC não desistiu do sonho de contar com o modal, pelo qual se mobilizou por meio de campanha conduzida por este Diário. Em recente entrevista ao jornal, o prefeito andreense e presidente do Consórcio Intermunicipal, Paulo Serra (PSDB), apontou a implantação da Linha 20 como a obra que deve ser cobrada de forma prioritária da próxima gestão do Palácio dos Bandeirantes. Para isso, realçou o tucano, o bloco das sete cidades vai contar com reforços na bancada regional na Assembleia Legislativa, que passará dos atuais seis deputados para oito ­– entre eles, a campeã de votos do Cidadania em território paulista, Ana Carolina Serra, primeira-dama de Santo André.

Dentre as necessidades mais imediatas das sete cidades, a mobilidade urbana é a que merece maior atenção por parte do Estado. Com quase 3 milhões de habitantes e intenso fluxo entre os municípios, a região precisa ampliar a oferta de meios de transporte de massa para dar agilidade ao deslocamento de moradores e visitantes. É por isso que a modernização do sistema de trens ­– ora iniciada com as obras nas estações da Linha 10 ­–, a implantação do Metrô e a inauguração do BRT, sigla em inglês para corredor de ônibus de alta velocidade, que já está em construção, vão revolucionar o modo como os passageiros viajam pelas sete cidades, com mais rapidez, segurança e conforto.