PT sobe 84% em São Bernardo entre deputados estaduais mais votados

04/11/2022



Eleitores de São Bernardo, município comandado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), deram 84,4% de votos a mais a candidatos a deputado estadual do PT, levando-se em conta os 10 primeiros colocados na cidade, em relação ao pleito de 2018. Neste recorte, os petistas Luiz Fernando Teixeira, Teonílio Barba e Eduardo Suplicy, que garantiram mandato na Assembleia para a próxima legislatura, receberam juntos 84.466 votos. O montante representa um terço da soma do top 10 a deputado estadual (255.258 votos).

Há quatro anos, o PT teve menos votos entre os líderes em São Bernardo. Na ocasião, Luiz Fernando e Barba somaram 45.822 votos, o que equivale a quase um quarto dos 205.934 obtidos pelos 10 primeiros eleitos.

Os dois tiveram crescimento de votação entre uma eleição e outra, ainda que com Orlando, que está no comando do Paço desde janeiro de 2017, tentando associar o PT aos problemas de gestão do município. Na eleição de 2 de outubro, Luiz Fernando conquistou 37.619 votos do eleitores de São Bernardo (recebeu 141.017 votos no placar total), contra 26.154 obtidos no município em 2018. Já Barba recebeu neste ano 28.633 votos entre os são-bernardenses (foi eleito com 108.071 votos) e 19.668 há quatro anos. Suplicy, ainda vereador da Capital, foi o mais votado para a Assembleia neste ano, com 807.015 votos, sendo 18.214 em São Bernardo.

A expressiva votação dos petistas na cidade foi considerada no meio político uma derrota para Orlando Morando, que ainda viu em São Bernardo as vitórias de Fernando Haddad (que perdeu a eleição para Tarcísio de Freitas, do Republicanos) e Luiz Inácio Lula da Silva (eleito presidente da República no dia 30). Como o Diário mostrou na quarta-feira, Haddad obteve em São Bernardo 249.641 votos, o equivalente a 53,85% dos votos válidos na cidade. O percentual é maior do que o candidato do PT recebeu em Mauá (53.35%), cidade administrada pelo petista Marcelo Oliveira.

Para a Assembleia, Orlando apostou todas as fichas na reeleição de sua mulher Carla Morando (PSDB) e trabalhou para que ela fosse a parlamentar estadual mais votada do Grande ABC. Mas não conseguiu o objetivo. A tucana ficou em segundo lugar na região, atrás da primeira-dama de Santo André Ana Carolina Serra (Cidadania), que conquistou 198.698 votos e foi a décima mais votada do Estado.

Em Santo André, outra cidade também administrada por um prefeito do PSDB, Paulo Serra, três candidatos a estadual pelo PT (Luiz Fernando, Barba e Rômulo Fernandes) tiveram 17.555 votos, também tomando como base os 10 primeiros colocados na cidade. O número representa 8% da soma do top 10 na cidade, que alcançou 221.613 votos. Em São Caetano, do também tucano José Auricchio Júnior, o PT obteve 4.704 votos, do total de 54.693 dos 10 primeiros colocados.