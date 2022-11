Virginia Fonseca descobre causa das constantes dores de cabeça

04/11/2022 | 08:11



Já fazia um tempo que Virginia Fonseca se queixava de dores de cabeça nas redes sociais. Na última quinta-feira, dia 3, a influenciadora foi ao médico e descobriu a causa, revelando os detalhes aos fãs.

- Sumida por motivos de: médico. Tentando resolver a dor de cabeça, torçam por mim. [...] Cheguei em casa. Galera, deixa eu falar um negócio. Eu não sei explicar para vocês o que é. DTM, é uma tensão que eu tenho aqui [mostrando a mandíbula] devido à mordida, tal, eu não sei explicar, disse nos Stories.

A mãe de Maria Alice e Maria Flor ainda contou que iniciou o tratamento para amenizar as crises da Disfunção Temporomandibular, consistindo na aplicação de botox nas têmporas e no maxilar.

- Fui lá no doutor Rildo, ele aproveitou e colocou um pouquinho de botox aqui, aqui, aqui e aqui [mostrando as têmporas e os dois lados do maxilar], pra, tipo, dar uma travada nos músculos pra eu não ficar tencionando, finalizou.