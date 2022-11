Latam anuncia saída de processo de recuperação judicial nos EUA

03/11/2022 | 21:54



O grupo Latam anunciou nesta quinta-feira, 3, que terminou o processo conhecido como Chapter 11 nos Estados Unidos (equivalente à recuperação judicial no Brasil). O processo foi iniciado de forma voluntária em maio de 2020 para reduzir a dívida do negócio e garantir novas fontes de financiamento para a aérea chilena, em meio às dificuldades provocadas pela pandemia de covid-19.

A companhia disse ainda que está emergindo da reorganização como um grupo mais eficiente, com uma liquidez de mais de US$ 2,2 bilhões e uma dívida aproximadamente US$ 3,6 bilhões menor em seu balanço patrimonial - redução de 35% em relação ao período anterior ao processo.

"Hoje é um marco importante para a Latam. Estamos satisfeitos por concluir uma transformação significativa e sair do nosso processo de reorganização com uma posição financeira fortalecida e um compromisso renovado com a excelência operacional", disse no documento o CEO do grupo, Roberto Alvo.

O grupo Latam alcançou uma malha aérea de 144 destinos em 22 países em outubro e prevê recuperar mais de 85% da sua capacidade global até o fim de 2022, na comparação com 2019 (período anterior à pandemia). Entre 2021 e 2022, adicionou 10 novos destinos no Brasil e planeja operar 36 novas rotas até 2023.

Conforme o documento, a Latam Cargo e as afiliadas de carga estão em meio a um plano de expansão que permitirá aumentar as suas respectivas frotas de 11 aeronaves Boeing 767-300F em 2019 para um total de 20 aeronaves Boeing 767-300F em 2024.

Recentemente, o grupo implementou uma parceria com a Delta que permite que os passageiros acessem mais de 300 destinos entre Estados Unidos/Canadá e a América do Sul (Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai). "O acordo permitirá que as companhias aéreas aumentem o seu nível de cooperação nos mercados mencionados, para que se tenha um número maior de rotas, mais e melhores conexões e fortalecimento dos benefícios dos programas de passagem frequente", diz o grupo chileno.

Segundo a empresa, em 15 de novembro será realizada uma Assembleia Geral Extraordinária para renovar o conselho de administração do Grupo Latam.