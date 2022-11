Maicon poderá ser a novidade na zaga do Santos para o duelo com o Avaí no sábado

03/11/2022 | 20:24



O zagueiro Maicon deverá ser a novidade do time do Santos para a partida de sábado, às 16h30, contra o Avaí, na Arena Barueri, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta, afastado da equipe há sete jogos, está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita.

"O Maicon não viajou por opção. Ele estava em condições de ir para o jogo, não posso dizer se aguentaria 90 minutos. Sabíamos que a equipe do Atlético iria nos pressionar, que tentaria o resultado. Eles não teriam, na minha opinião, outra maneira de jogar que não fosse na pressão, buscando o resultado o tempo todo", disse o técnico Orlando Ribeiro.

"Optamos por um ritmo melhor do Eduardo Bauermann e do Alex. O Maicon está integrado totalmente, o Luiz Felipe também, e optamos por manter a zaga. Agora vamos ver o que faremos no próximo jogo", completou o treinador.

Com 46 pontos, em 12º lugar no Brasileirão, o Santos ainda almeja alcançar uma vaga para a disputa da próxima edição da Copa Libertadores. Para isso, vai ter de tirar uma diferença de cinco pontos que tem do São Paulo, atual oitavo colocado e dono da última vaga na principal competição sul-americana.