GPA tem prejuízo líquido de R$ 288 mi no 3º trimestre

03/11/2022 | 18:56



O Grupo Pão de Açúcar (GPA) registrou prejuízo líquido de R$ 288 milhões no terceiro trimestre de 2022, uma piora nos resultados em 221,7% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado, quando obteve prejuízo líquido de R$ 89 milhões.

O Ebitda Ajustado ficou em R$ 660 milhões, recuo de 2,5% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Já a margem Ebitda Ajustado registrou uma queda de 0,8 p.p, passando de 7,1% para 6,3% na mesma base de comparação.

A receita líquida, por sua vez, apresentou crescimento de 8,9% entre julho e setembro deste ano, chegando a R$ 10,453 bilhões frente aos R$ 9,595 bilhões registrados um ano antes.

A dívida líquida, incluindo o saldo de recebíveis não antecipados no GPA consolidado, alcançou R$ 3,9 bilhões negativos, redução de R$ 1,2 bilhão na comparação anual.

Para a companhia, os resultados apresentam uma "sólida situação financeira, com alavancagem de 1,7x ao fim do trimestre, 0,4x menor na comparação com o terceiro trimestre de 2021". A posição de caixa do fim do trimestre foi de R$ 3,9 bilhões, 1,7x a dívida de curto prazo da companhia.