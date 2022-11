Em MT, rota do Oeste informa que fluxo nas rodovias está liberado

03/11/2022 | 18:22



Em Mato Grosso, o principal Estado produtor de grãos do País, o fluxo nas rodovias BR-163, BR-164 e Imigrantes está liberado, após obstruções registradas ao longo dos últimos três dias, informou a concessionária Rota do Oeste em boletim divulgado nesta quinta-feira, 3. No início da tarde, seis pontos de bloqueio eram registrados nas rodovias. Segundo a concessionária, todas interdições foram desmobilizadas e as barreiras físicas removidas das vias.

Há, contudo, manifestações às margens da BR-163 em Nova Mutum (km 594 e km 601), Lucas do Rio Verde (km 691), Sorriso (km 746) e Sinop (km 835). Nestes trechos, segundo a concessionária, manifestantes afirmam que o tráfego pode ser fechado novamente.