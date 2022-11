Papai Noel chega neste sábado ao Atrium Shopping

Da Redação



03/11/2022 | 18:07



A magia do Natal em Santo André começa neste sábado (5) com a chegada do Papai Noel em grande estilo ao Atrium Shopping, às 16h. Ele chegará no caminhão do Corpo de Bombeiros seguido por cortejo de carros antigos no entorno do centro de compras.

A festa com direito a personagens natalinos interagindo e entregando bexigas, além de carrinhos de algodão doce e pipoca para a criançada começa a partir das 14h. O tema do empreendimento para a celebração deste ano é ''Confeitando o Natal'', e promete encantar o público. Entre os encantos da decoração no Piso 2, um dos destaques é o cenário que pode ser visto de longe, com um túnel de 20 metros de extensão iluminado por mais de 28 mil microlâmpadas de led.



Na vila, a criançada encontrará a fábrica da Mamãe Noel, recheada de quitutes natalinos, com doces passando pela esteira da produção e saindo lindamente decorados. Os famosos biscoitos de bonequinho e as bengalas doces também fazem parte da festa. As crianças poderão encontrar o Papai Noel todos os dias em seu trono, das 12h às 20h, inclusive nos feriados.



Os pets podem participar da festa e têm um trono exclusivo para tirar fotos. Ao lado do Bom Velhinho as crianças podem deixar a cartinha na Caixa de Correio natalina, e as chupetas também tem destino certo e uma caixinha de depósito. Durante o mês de dezembro, o Atrium também recebe corais natalinos. As escolas e instituições que quiserem se apresentar podem entrar em contato por meio do e-mail marketing@atriumshopping.com.

Serviço

Chegada do Papai Noel: 16h

Sábado, 5 de novembro

Horário: A partir das 14h

Local: Atrium Shopping, na Rua Giovanni Battista Pirelli, 155, Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 10 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais