Seu Jorge canta sucessos em jantar show em Santo André

O cantor e ator Seu Jorge é a estrela do jantar show exclusivo no Espaço Win, em Santo André, no próximo dia 18, a partir das 20h. O evento unirá alta gastronomia ao show com menu completo e open bar selecionado para a ocasião.Seu Jorge é considerado um dos artistas mais relevantes da música popular brasileira no mundo. Ele transita por diversos estilos musicais e traz hits que marcaram gerações como “Carolina”, “Burguesinha”, “Mina do Condomínio”, “Pessoal Particular”, “Quem não quer sou eu”, “Zé do Caroço”, “Amiga da minha Mulher” e “Tive Razão”, entre outras.Ator de personagens icônicos, Seu Jorge também conquistou o público como o traficante Edson em Irmandade, série produzida pela Netflix, e estreou recentemente a segunda temporada de Manhãs de Setembro, na pele de Lourenço, um pai que busca o perdão de sua filha trans.Os ingressos podem ser obtidos pelo site Ticket 360 ( aqui ), a partir de R$ 350 por pessoa. Há mesas de quatro a 10 pessoas no salão principal ou mezanino da casa. Para mais informações basta entrar em contato pelo número (11) 4436-7869.