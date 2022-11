Dirigente do São Bernardo FC crê em equipe competitiva

Pedro Lopes

Especial para o Diário



03/11/2022 | 17:04



O São Bernardo FC segue focado para seus compromissos em 2023, sendo o primeiro deles o Campeonato Paulista. Em sorteio realizado, o Tigre ficou no Grupo D da competição, junto com Palmeiras, Santo André e Portuguesa.

Lucas Andrino, CEO do clube, falou sobre o chaveamento do grupo. “Estamos numa chave muito forte onde temos um campeão paulista, o Palmeiras, que tem uma estrutura muito forte, uma força exponencial no futebol brasileiro e um time de muita qualidade. O Santo André é um time que vem se classificando nos últimos anos e junto também há a Portuguesa, que é muito forte. Na verdade, o Campeonato Paulista é um torneio muito disputado, e o São Bernardo fez uma boa campanha no ano passado”, disse.

Ele também destaca que “tivemos um ano incrível, e no ano que vem teremos Paulistão, Série C e Copa do Brasil. Vamos montar um time competitivo para a próxima temporada”. Para o dirigente, a meta do São Bernardo é repetir a campanha de 2022, primeiro buscando se livrar o mais rápido do rebaixamento para só depois pensar em classificação. Para isso, o time comandado por Márcio Zanardi manteve a base desta temporada, que conseguiu o acesso para a Série C.

COPA DO BRASIL

Uma competição que antes estava em dúvida, agora se tornou realidade. Após nove anos, o Tigre voltará a disputar a Copa do Brasil. O clube do Grande ABC ganhou o direito de disputar a competição após Corinthians e Palmeiras se classificarem diretamente para a fase de grupos da Libertadores.