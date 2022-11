EC São Bernardo é o único representante da região no torneio

Pedro Lopes

Especial para o Diário



03/11/2022 | 16:26



O Paulistão A3 já está com todos os preparativos e regulamentos completos, a fórmula de realização da competição será a mesma que foi aplicada nesta temporada. A decisão foi confirmada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em Conselho Técnico, realizado na tarde desta terça-feira (02), no Pavilhão do Pacaembu, com os representantes dos clubes participantes. No Grande ABC, o EC São Bernardo é o único time da região.

A disputa dos mata-matas será em jogos de ida e volta com os times de melhores campanhas tendo a vantagem do empate no placar agregado. Os oito melhores colocados se classificam para a segunda fase, estes serão divididos em dois grupos de quatro, avançando os dois primeiros colocados. A semifinal e final serão jogos de ida e volta. Campeão e vice garantem vaga no Paulistão A2 Kia 2024. Durante o mata-mata, não haverá disputa de pênaltis, em caso de igualdade no placar, o time com melhor campanha avançará.

O Campeonato Paulista da Série A3 começará no dia 22 janeiro, e terminará no dia 14 de maio. Os outros participantes da competição são: Audax, Bandeirante, Barretos, Capivariano, Desportivo Brasil, Grêmio Prudente, Itapirense, Matonense, RB Brasil, Rio Preto, Sertãozinho, Votuporanguense e União Suzano.

RENOVAÇÃO

Pensando com antecedência na disputa da A3, o Cachorrão anunciou nesta quinta-feira (03) a renovação contratual do lateral-direito Luca. Em 2022, o jogador disputou sete partidas pelo clube. O anúncio foi publicado no Instagram do EC São Bernardo.

Após o novo vínculo, o atleta destacou o foco que a equipe tem para conquistar o acesso.

“Faço questão de agradecer a nova gestão e o clube por outra oportunidade. É uma satisfação enorme fazer parte deste grupo e acredito que faremos mais uma boa campanha no Estadual. Sabemos que não será fácil, mas o objetivo principal é o acesso. Esse será o único pensamento a partir da pré-temporada”, disse.