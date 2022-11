Ponte Preta fica próxima de anunciar a contratação de Jé, artilheiro da Segundona

03/11/2022 | 16:25



Vice-campeão e artilheiro da Segundona jogando pela Itapirense, o atacante Jeferson Marinho dos Santos, o Jé, de 23 anos, está passando por testes na Ponte Preta e deve ser um dos primeiros reforços que a equipe campineira pretende anunciar para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista na próxima temporada.

No conselho técnico da Segunda Divisão estadual, realizado na última quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, o presidente da Itapirense, Ronaldo Silva, admitiu que diversos clubes procuraram informações a respeito do jogador, mas despistou sobre um possível acerto.

"O Jeferson despertou interesse de vários clubes do Brasil e até de fora do Brasil. Ele tem contrato ativo com a Itapirense até 2025 e hoje não temos nada acertado para ele. Temos algumas conversas em andamento, porém só vamos definir a vida do atleta em janeiro, quando abre a janela de transferências", disse Ronaldo Silva.

Mesmo assim, o ex-presidente do clube e pai de Ronaldo Silva, Aparecido Inácio, cravou um acerto de Jé com a Ponte Preta para o próximo ano. "O Jé não foi para testes, ele já está na Ponte Preta. Só o que resta é o martelo ser batido, mas ele já é jogador da Ponte", revelou o ex-dirigente.

Pela Itapirense, Jé possui números excelentes na atual temporada. Foram 12 gols marcados em 17 partidas, o que lhe garantiu a artilharia do Campeonato Paulista da Segunda Divisão e o assédio de clubes nacionais.

Vale lembrar que a Ponte possivelmente montará dois elencos diferentes para o próximo ano, sendo um para a disputa da Série A2, que terá início no dia 15 de janeiro, e outro para a Série B do Campeonato Brasileiro, onde já não briga por mais nada em 2022.