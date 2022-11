Mãe e filho são presos por furto a celular de aluno em escola

Renata Fernandes



03/11/2022 | 17:30



Mãe e filho foram presos nesta quarta-feira (2) por suspeita de furto a celular de um aluno da Escola Estadual Dom José Gaspar, em Ribeirão Pires.



Segundo informações da polícia, os dois são funcionários de empresa terceirizada que presta serviço à escola. A equipe policial foi acionada pela diretora da unidade escolar após ter visto em vídeo o momento em que os dois teriam furtado o celular do bolso da blusa do aluno, que estava em cima de uma lata de lixo no pátio da escola. Ao buscar a blusa, ele notou a falta do aparelho e avisou a direção.



Na ocorrência consta que o filho já havia saído da escola e escondido o aparelho, mas voltou quando percebeu que a mãe poderia ser presa. Ele disse aos policiais que o celular estava dentro do carro. Eles foram levados à delegacia e ficaram à disposição da Justiça por furto consumado e qualificado. O aparelho foi devolvido à criança.