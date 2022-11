Igor Gomes e Galoppo disputam vaga de Nestor no São Paulo em visita ao Fluminense

03/11/2022 | 16:13



Para não correr risco de deixar o G-8, o São Paulo vai precisar de uma vitória contra o Fluminense, no Maracanã, neste sábado. Para a árdua tarefa, Rogério Ceni ganhou mais um problema na já desfalcada equipe: Rodrigo Nestor levou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG. O elenco voltou aos treinos nestas quinta-feira e o treinador começou a montar seu quebra-cabeça para escolher os 11 titulares no Rio. Igor Gomes e Galoppo surgem como principais candidatos à vaga no meio.

Mesmo sem muitas opções defensivas, com as lesões de Miranda, Arboleda e Diego Costa, o esquema com três defensores deve ser mantido, com Rafinha mais uma vez atuando como terceiro zagueiro, repetindo a escalação usada contra os mineiros.

Para evitar mexer na base da escalação, a dúvida de Ceni ficaria sobre escolher um meio-campista com características de mais marcação, no caso Igor Gomes, ou ousar com a entrada de Galoppo ao lado de Patrick e os atacantes Luciano e Calleri.

O empate com os mineiros em casa custou a reaproximação do América-MG na classificação, somente dois pontos atrás (51 a 49), mas com vantagem no número de vitórias (14 a 12), o que faz o empate ser um resultado perigoso no Maracanã. Os mineiros visitam o Red Bull Bragantino.

As opções ofensivas também são escassas no São Paulo. Nikão, Alisson e Caio estão machucados e André Anderson caiu de rendimento, se tornando uma opção pouco confiável, com Bustos e Marcos Guilherme em vantagem nas escolhas de trocas de Ceni.