Gabriel Medina causa rebuliço na web ao interagir com ex-affair

03/11/2022 | 16:11



Uma coisa é certa: famoso não tem sossego! Na última quarta-feira, dia 2, Gabriel Medina interagiu nas redes sociais com a ex-affair Rachel Apollonio. Na mesma hora, é claro, os seguidores do surfista ficaram curiosos para saber se um possível comeback entre os pombinhos estava rolando.

Tudo começou quando Apollonio, que está trabalhando como repórter da etapa de surf, publicou fotos de seu trabalho. Em um dos cliques, Medina apareceu como entrevistado. A partir daí, ele repostou a foto em seus Stories e o bafafá começou.

Muito feliz em fazer parte do time WSL aqui no Corona Saquarema Pro ? o primeiro Challenger Series no Brasil. Para vocês, uma ponte entre um super atleta em ação na água, e algo que ele te falaria fora da agua? Para mim, um verdadeiro desafio, que vem me tirando da zona de conforto. Pela primeira vez entrevistando ao vivo em inglês! Ontem foi o primeiro dia e estou disposta a ir melhorando cada dia mais, escreveu Rachel.

Medina resolveu deixar um comentário, aumentando ainda mais a ansiedade dos fãs.

Está tirando onda, disparou o surfista.

O assunto rendeu e dividiu opiniões na web. Teve gente que gostaria de ver os dois namorando, mas também houve quem não viu nada de mais na interação.

A mulher não pode nem trabalhar em paz, reclamou um internauta.

O que vocês acham?