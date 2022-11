Autoridades pedem para que fãs de Harry Potter não coloquem meias no túmulo de Dobby

03/11/2022 | 16:10



Se você gosta de Harry Potter, sabe que Dobby foi enterrado em uma linda praia no País de Gales, no Reino Unido. Para poderem honrar a memória do famoso elfo da saga, diversos fãs recriaram o túmulo de Dobby e começaram a deixar algumas lembrancinhas, como pedras pintadas, e até mesmo meias - que são muito importantes para a sua libertação da família Malfoy.

Porém, segundo o The Washington Post, essas peças estão se tornando um problema. Isso porque, segundo as autoridades do país, os presentes podem causar danos aos animais marinhos, assim como nós sabemos sobre as sacolas plásticas.

Itens como meias, bugigangas e lascas de tinta de seixos pintados podem entrar no ambiente marinho e na cadeia alimentar e colocar a vida selvagem em risco.

Além das autoridades galesas, a organização de caridade National Trust Cymru também tentou resolver o problema. Eles sugeriram que os fãs do elfo apenas tirem fotos do memorial.

O Trust está pedindo aos visitantes que apenas tirem fotos ao visitar o memorial para ajudar a proteger a paisagem mais ampla.