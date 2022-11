Mãe de Selena Gomez revela como se sentiu ao saber do colapso mental da cantora: Estava com medo de que ela morresse

03/11/2022 | 16:10



Mandy Teefey, a mãe de Selena Gomez, passou por um momento delicado ao descobrir que a filha estava sofrendo um colapso mental. Durante depoimento no documentário Minha Mente e Eu, ela contou que descobriu sobre o estado de saúde da filha através do site TMZ.

- Nós ouvimos sobre o colapso mental dela por meio do TMZ. Eles me ligaram e queriam saber o que minha filha estava fazendo no hospital com um colapso nervoso, disse Mandy, segundo informações do jornal New York Post.

E continua:

- Ela não queria nada comigo e eu estava com medo de que ela morresse.

Quem também deu depoimento no documentário foi a assistente da cantora, Theresa Mingus.

- A certa altura, ela disse: Não quero estar viva agora. Eu não quero viver. Foi um daqueles momentos em que você olha nos olhos dela e não vê nada lá. Era só escuridão. E foi tão assustador. Você diz: Bem, f**a-se isso. Isso precisa acabar, precisamos ir para casa.

Caso você não se lembre, em 2016, Selena foi internada após sofrer com ansiedade e depressão. Em 2020, ela revelou que foi diagnosticada com transtorno bipolar.

- Você se segura o máximo que pode e tenta ajudar [os filhos] com o tratamento, e isso é a coisa mais difícil de se fazer. Depois você vai dormir e espera que eles acordem no dia seguinte, finalizou a mãe de Selena.