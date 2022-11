Então seremos de esquerda

Rodermil Pizzo



03/11/2022 | 16:08



Para o setor de turismo, a política pública adotada pelo eleito Lula, que já esteve no poder por oito anos consecutivos e praticamente dois anos subsequentes com a presença de sua sucessora Dilma, o Brasil recebeu, ainda que de forma modesta, incentivos para o segmento.



Diferentemente da política do atual presidente Bolsonaro, que optou por não ter pasta para setor. Não se pode culpar o atual governo por tantos fracassos, visto que o mesmo enfrentou uma crise sem precedentes por praticamente dois anos; então os números do turismo no Brasil e no mundo não se podem comparar a nenhum outro momento da história.



No ano de 2023, considerando que a região Nordeste do Brasil foi uma das forças de retorno de Lula, os canhões das políticas públicas de seu governo terão, por obrigação, olhos para a região.



Sabido é que o Nordeste tem como mola propulsora o acolhimento de turistas para suas praias e belezas naturais. Tendo o eleito DNA nordestino, provavelmente optará pelo impulso e fortalecimento desta movimentação de clientes para as regiões Norte e Nordeste. O amparo, a motivação e os subsídios para o deslocamento de turistas deverão ser uma das premissas desta gestão.



Todavia, com relação ao turismo internacional, o valor da moeda estrangeira é que definirá o ressurgimento com força total ou estagnação. O presidente eleito por si só não terá força e solução, dependeremos mesmo de vários indicadores sociais, econômicos e políticos.



Sendo a bancada eleita na sua maioria contrária ao novo gestor, se não ocorrerem alianças, o dólar e euro continuarão em alta, e isso seguirá prejudicando o turismo “out” Brasil. O turismo nacional, de raiz, o famoso turismo rodoviário, se baseia nos preços e atitudes da famosa Petrobras, que já foi alvo de tanta especulação no governo do PT, pois o sucesso ou fracasso deste modelo de deslocamento pelas estradas brasilis está galgada no valor por quilômetro – essa incógnita é que definirá se os deslocamentos de ônibus se fortalecerão ou despencarão ladeira abaixo.



Nos últimos dias tenho acompanhado uma grande movimentação das operadoras de viagens que estão investindo e apostando grandemente no turismo rodoviário, e isso será um divisor de águas interessante, um “back to the future”.

Neste momento, todas as previsões, de empresários, políticos ou até mesmo de videntes são incertas. Nos resta mesmo aguardar os próximos episódios.

Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.