Borrell afirma que é preciso continuar aplicando sanções à Rússia

03/11/2022 | 15:56



Em declarações após a reunião de representantes de relações exteriores do G7, o Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, afirmou nesta quinta-feira, 3, que é preciso continuar aplicando sanções contra a economia russa. Em coletiva de imprensa, o diplomata disse ainda que é preciso apoiar os militares da Ucrânia, "como estamos fazendo".

"A União Europeia já destinou 22 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia. E não conto neste número o apoio militar prestado bilateralmente pelos Estados-membros. Intenção é fornecer apoio humanitário e materiais para os ucranianos poderem suportar o inverno", afirmou.

Segundo Borrell, o inverno está chegando, e o presidente Vladimir Putin está esperando o "General Inverno" vir e apoiar o exército russo. "Agora, mais do que nunca, temos que apoiar a Ucrânia e o povo ucraniano. Eles estão lutando, defendendo seu país e nós temos o dever moral de apoiá-los", indicou. O espanhol lembrou ainda que alimentos e fertilizantes não estão sob as sanções da União Europeia e não é por conta das sanções do bloco que há escassez de alimentos no mundo.

Os representantes do G7 se reúnem neste ano em Münster, na Alemanha. O grupo é composto por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e União Europeia.