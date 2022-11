Representantes ocidentais impulsionam retorno da Rússia à iniciativa de grãos

03/11/2022 | 15:50



O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, agradeceu aos mediadores responsáveis pelo retorno da Rússia à Iniciativa de Grãos do Mar Negro, que permite um maior escoamento de produtos ucranianos. Em seu Twitter, o diplomata destacou as ações da Turquia e da Organização das Nações Unidas (ONU), e afirmou que a exportação de grãos é "crucial para enfrentar a crise alimentar global exacerbada pela Rússia". "A comida nunca deve ser usada como arma de guerra", disse ainda Borrell.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, teve tom semelhante na mesma rede social e agradeceu o "papel ativo" da ONU e dos "aliados turcos" para facilitar o retorno da Rússia à iniciativa. "Apelamos a todas as partes para que renovem a Iniciativa. Não fazer isso prejudicaria os mais vulneráveis do mundo", afirmou.

Já o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, destacou no Twitter seu diálogo com autoridades turcas e disse que coordenou medidas "para garantir o funcionamento do corredor de grãos e a libertação de prisioneiros ucranianos".