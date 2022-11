CORRESPONDÊNCIA. As capivaras. Pandiá Calógeras. Chico Buarque em Santo André. Prefeito Saladino e os Reis da Bélgica.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/11/2022 | 15:49



Vi hoje (final de outubro último) novamente várias capivaras pastando na margem esquerda do Rio Tamanduateí, pista sentido Centro, entre a Rua Londres e o portão de entrada da empresa Usiminas, antiga Cosipa. Contei 14 em frente ao número 2.500 da Avenida dos Estados – do outro lado é a entrada do Sacolão Saúde, junto ao Craisa.

Observei, dias depois, que o grupo continuava nas proximidades. Tem uma gigante, que estava separada no dia em que tirei as fotos. Essa não fotografei.

Aldo Gomes da Costa Filho

NOTA DA MEMÓRIA – Engenheiro Aldo tem colaborado assiduamente com esta página Memória. A presença das capivaras no Vale do Tamanduateí já havia sido notada e fotografada por ele em abril e outubro de 2021. Escrevíamos, então: “são os novos habitantes da cidade”.

PANDIÁ CALÓGERAS

“Memória” de hoje (domingo, dia 30) evoca Pandiá Calógeras. Ele foi uma figura expressiva da Velha República (1889-1930). Engenheiro de minas, foi deputado, ministro, embaixador do Brasil em diversos países, além de proprietário da Conac, estabelecida em Santo André, onde residiu (cf. informou “Memória”).

Pandiá Calógeras é autor de diversas obras, entre as quais “Formação Histórica do Brasil”, obra de consulta para os exames vestibulares da USP, ao lado de Caio Prado Jr. e Sérgio Buarque de Hollanda. Isto antes de surgirem os cursinhos preparatórios aos vestibulares e suas apostilas.

A memória e a história desse ilustre varão deveriam ser pesquisadas e reconstruídas pelas universidades, particularmente a UFABC. Aqui vai a minha sugestão.

Alexandre Takara, orientador desta página Memória.

CHICO

Depois que Chico Buarque deixou a FAU, para se dedicar exclusivamente à música (1965), não mais tive contatos com ele, a não ser num show, em 1994, quando fui devolver coisas que eu havia roubado dele. Além disso, em 1972, não mais morava em Santo André, não tendo, por isso, condição de informar-lhe se esse show foi realizado.

Euclydes Rocco, respondendo a uma indagação de “Memória”, sobre se teria havido um show de Chico Buarque e PPB-4 em Santo André, no Estádio Municipal, no domingo, 29 de outubro de 1972.

PREFEITO SALADINO

Agora eu sei quem foi o Prefeito Saladino, hoje nome de estação de trem pela qual passo semanalmente.

Sérgio Paz Miranda, sobre a matéria de domingo sobre os presidentes da República e o Grande ABC, aqui em Memória.

REIS DA BÉLGICA

Como “Memória” recordou toda a trajetória da Câmara de Cultura Antonino Assumpção, o informo que a sua sugestão de se fazer uma placa para lembrar a passagem dos reis da Bélgica pelo lugar foi acatada pela AME - Associação da Memória de São Bernardo do Campo.

Ofício com este pedido foi protocolado junto à Prefeitura de São Bernardo. Aguardamos notícias a respeito do assunto.

Hilda Breda

RELEMBRANDO – Em viagem ao Brasil, os reis da Bélgica passaram pela Vila de São Bernardo em 12 de outubro de 1920, parando em frente à antiga Câmara Municipal, onde foram homenageados (cf. destacou “Memória” em sua edição de 14 de outubro de 2020).

Crédito das fotos 1 e 2 - Aldo Gomes da Costa Filho

OLHA ELAS AÍ... Capivaras à beira do Tamanduateí: presença constante a poucos metros do Sacolão do Craisa

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 3 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8221

MANCHETE – PC Farias decide acusar Collor na Comissão do Impeachment, no Senado.

FUTEBOL – O São Caetano empatou em 2 a 2 com o Nacional, anteontem (1-11-1992), no Estádio Anacleto Campanella. O Azulão perdia por 2 a 0. O gol de empate foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo por Ramon.

O empate garantiu a classificação para a fase final da Divisão Intermediária. O acesso à Primeira Divisão será disputado com São Bento, Taubaté e Taquaritinga.

HOJE

Dia da instituição do Direito de Voto da Mulher brasileira, cf. cláusula incorporada em 3 de novembro de 1932 no Código Eleitoral.

Dia do Guarda Florestal

SANTO DO DIA

Silvia, mãe de São Gregório Magno. Viveu em Roma no século VI.

Malaquias

Martinho de Lima (1579-1639). Peruano. Padroeiro dos cabelereiros.

Humberto. Francês. Viveu no período medieval (656-728)

Richard Hooker

Vinifrida

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Gabriel Monteiro. Elevado a município em 3 de novembro de 1938, quando se separa de Bilac, na região de Penápolis.

Pelo Brasil: Granja e Santana do Acaraú (CE), Ingá (PB) e Munhoz de Melo (PR).

EM 3 DE NOVEMBRO DE...

1867 – Domitila de Castro do Canto e Melo, a Marquesa de Santos, falece em São Paulo.