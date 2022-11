Livro traz vivência dos dias de confinamento com personagens cômicos e exagerados

Da Redação



03/11/2022 | 13:56



O livro de crônicas da jornalista e escritora Flávia Braz, ''''Quem foi você na fila da quarentena?'''', será lançado neste sábado (5), a partir das 18h, na Ria Livraria, em São Paulo.





São 18 crônicas repletas de personagens, todos retratados em ilustrações e histórias que perpassam a política nacional, as crises conjugais e os novos arranjos familiares, tudo recheado de muita ironia. "A crônica, como gênero, não envelhece nunca. Ela tem como premissa a marcação de registros históricos, como uma documentação de um tempo que vivemos e estará sempre ali, marcado por uma rotina que, de um jeito ou de outro, conversa um pouquinho com todos nós", diz Flávia. Durante o lançamento as atrizes e humoristas Angela Dippe, Carol Loback, Elisa Brites, Flávia Garrafa e Tatiana Heide farão leituras de algumas crônicas da obra de 110 páginas. O livro, que surgiu como podcast, com narração da atriz Carol Loback, ganhou material inédito e chega às principais livrarias do país, mas pode ser adquirido na pré-venda por este site aqui

Em seu livro de estreia, ela conta sobre a mãe que enlouqueceu trabalhando de casa com os filhos em aulas online, as pessoas que decidiram desenterrar talentos e criar hortas, tricotar blusas de lã e aprender a cozinhar com tutoriais pela internet, além do vizinho que nunca gostou de bicho, mas decidiu levar os pets dos moradores do prédio para passear. A maior crise sanitária do século, provocada pelo coronavírus, deixou um rastro profundo de incertezas e um número de mortes que passa da casa dos 15 milhões em todo o mundo. O vírus ainda faz vítimas, embora tenha tido seu potencial de mortalidade atenuado devido às vacinas, mas também obrigou as pessoas a se reinventarem entre quatro paredes, revelando histórias e personagens dignos de nota.

Foi com esse olhar que Flávia decidiu registrar o período de isolamento social. A partir de uma escuta e observação bem humorados, colocou no papel um cotidiano que mudou profundamente a vida das pessoas, mas que também revelou um lado tragicômico das vivências familiares, da relação com a casa, com os pets, vizinhos e amigos, que nunca estiveram tão conectados, ainda que virtualmente.

"As crônicas foram meu respiro num período de muito sufocamento, seja por assistir a perda de tantas pessoas, pela falta de leitos e por toda incerteza em torno da chegada das vacinas. Colocar humor nessa rotina, através do que observava no meu próprio cotidiano e ouvia das pessoas, foi minha forma de sobreviver com alguma sanidade", afirma a autora.

Serviço

Título: Quem foi você na fila da quarentena?

Páginas: 110

Editora: Reformatório

Preço: R$ 44,00

Lançamento: Sábado (5), a partir das 18h

Local: Rua Marinho Falcão, 58, Sumarezinho

Pré-venda: aqui!