Palavra do Leitor - 3 de novembro de 2022

03/11/2022



Lula

Lula ganhou. Ao meu ponto de vista, quem perdeu foi o Brasil. De qualquer maneira agora é tocar em frente e torcer para que os próximos quatro anos sejam muito bons para o País e que não tenhamos que amargar heranças malditas para o próximo governo.

Walmir Ciosani - São Bernardo

Acabou!

Jair Bolsonaro, na sua envergonhada visita ao Supremo, na última segunda, com objetivo de reconhecer sua derrota nas urnas disse aos ministros: "acabou"! Na realidade não acabou somente essa eleição para o Planalto, que foi a mais despudorada e recheada de fake news da nossa história. Esse farsante Bolsonaro, como fiador desse inescrupuloso bloqueio nas estradas, também acabou de enterrar seu medíocre governo. Porque, preferindo ficar ao lado de suas perigosas milícias, atingiu duramente a vida dos brasileiros, que além de impedir o direito de ir e vir, castigou o povo com falta de alimentos nas prateleiras dos supermercados, suprimentos para empresas, remédios, transporte de pacientes para hospitais etc.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Tarcísio de Freitas -­ 1

''No Grande ABC, Tarcísio vence com folga em Santo André e São Caetano'' (Primeira Página, ontem). Gostaria de "complementar" esse artigo do nosso Diário, para quem lê só manchete. Foi publicado também aqui, dia 31, a totalização da votação no Grande ABC: Haddad, 803.658 votos; Tarcísio, 735.676; Lula, 843.120; Bolsonaro, 779.197. Portanto, Haddad e Lula venceram no Grande ABC. Com todo respeito aos nossos eleitores, e em especial aos nossos leitores ­ o voto é livre e expressão da democracia ­, o Diário "esqueceu" de colocar os totais nessa manchete ­ em especial para governador. Que bom que "acabou" (sic) as eleições. E que voltemos o quanto antes à normalidade esanidade. Falta só tirar as bandeiras verdes e amarelas que bloqueiam as estradas.

Evaristo de Carvalho Neto - Santo André

Tarcísio de Freitas -­ 2

Votei em você. Faça seu serviço direito para não passarmos a vergonha que passamos com o presidente, que foi incompetente e não conseguiu se reeleger. Não tenho político de estimação, portanto, trabalhe e cumpra seu dever.

Marcia Oliveira - do Facebook

Tarcísio de Freitas ­- 3

São Caetano e Santo André, as melhores cidades do Grande ABC, dando um bom exemplo às demais cidades da Região Metropolitana.

Ricardo Arenas - do Facebook

Tarcísio de Freitas ­- 4

Que pena, tínhamos tanto a ganhar com um professor no comando do governo, mas vamos lá, né, com um ventríloco que não conhece nada de governar uma grande metrópole fazer uma bobagem atrás da outra. Essa culpa eu não carrego.

Ana Candido de Almeida - do Facebook

Bloqueios nas estradas -­ 1

Por que não lotaram as ruas quando o arroz chegou a R$ 45? O preço da carne, dos medicamentos, o arocho salarial, a gasolina a quase R$ 8? Não veem que tudo abaixou o preço como estratégia política? Agora ficam aí fazendo apologia e idolatria a Bolsonaro (Economia, ontem). Gente, ele não é Deus para ser idolatrado, isso é fim dos tempos. Vocês deveriam fazer isso quando o governo negou vacina. Quando desfez da população do Amazonas e do desmatamento. Quando abriu a porteira para o gado passar e causou vários prejuízos ao Brasil. Vocês deveriam estar nos cemitérios rezando pelas pessoas que perderam sua vida para a Covid por terem vacina negada, isso sim.

Osmar Bessa - do Facebook

Bloqueios nas estradas -­ 2

É muita ingenuidade e insensatez achar que bloquear as rodovias e fazer protestos cancelará os resultados da urnas. Estes atos ''só'' conseguirão prejudicar o abastecimento e a economia. Eles estão se esquecendo (ou não têm inteligência para entender) que o Bolsonaro ainda é o presidente e o Paulo Guedes ainda é ministro da Economia -­ o peso da irresponsabilidade destes atos, e por não exigirem o seu fim, ainda cairá sobre eles! Mas ainda além disso, quando os empresários que votaram no Bolsonaro perceberem que estão perdendo muito dinheiro, eles vão pressionar outros bolsonaristas para essa palhaçada acabar. Enquanto isso, até que esses "revoltadinhos de meia e terceira idade" tenham uma overdose de democracia, isso se resolve aos "moldes da ditadura mansa": com jato de água, gás lacrimogênio e prisão. Não gostam de opressão? Saboreiem uma amostra cara! Ficaram "tão revoltados" com a exigência de isolamento durante a pandemia: o direito e de ir vir por uma causa de saúde pública. E agora o que estão fazendo? Tirando o direito de ir e vir da população! Seria irônico se não fosse pura ignorância. Vocês estão longe de serem patriotas, mas muito perto de serem criminosos.

Viviane Aranha - do Facebook

Bloqueios nas estradas -­ 3

Todas as autoridades estão contra estes atos antidemocráticos, até mesmo o atual presidente não apoia esse atentado à democracia.

Alcineia Amaral - Capital

Bloqueios nas estardas -­ 4

O povo deveria ir se acostumando com paralisações. O presidente eleito adora piquete, bloqueios e impedir trabalhador de entrar em seus postos de trabalho. Pois sempre foi o primeiro a apoiar esse tipo de ação, invasão, bloqueio, colocar fogo em pneus etc.

Fabiana Santos - do Facebook